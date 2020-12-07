В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке, заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан.

"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные на пресс-конференции.

Согласно ее прогнозу, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. В то же время она допустила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности и медработников и пациентов.

Однако, отмечают СМИ, в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей.

"Нам нужно убеждать людей (в полезности вакцин - ИФ) и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он также высказался против вакцинации в приказном порядке, подчеркнув, что лучшим вариантом было бы предоставлять людям информацию и позволить им решать самостоятельно.

"Есть определенные обстоятельства... когда, как я верю, единственным ответственным шагом было бы вакцинироваться", - добавил Райан.