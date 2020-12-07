Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке, заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан.

"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные на пресс-конференции.

Согласно ее прогнозу, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. В то же время она допустила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности и медработников и пациентов.

Однако, отмечают СМИ, в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей.

"Нам нужно убеждать людей (в полезности вакцин - ИФ) и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он также высказался против вакцинации в приказном порядке, подчеркнув, что лучшим вариантом было бы предоставлять людям информацию и позволить им решать самостоятельно.

"Есть определенные обстоятельства... когда, как я верю, единственным ответственным шагом было бы вакцинироваться", - добавил Райан.

ВОЗ коронавирус

Новости

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Cargo Dragon доставил на МКС жареную индейку к Рождеству

Грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Что произошло за день: понедельник, 7 декабря

Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег

Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Задержанных в Турции российских журналистов НТВ депортируют

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

"Европейский акт Магнитского" вступит в силу во вторник

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');