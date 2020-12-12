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В Карабахе сообщили о перестрелке с азербайджанскими военными

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные накануне предприняли попытку нападения на пост Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны НКР.

"11 декабря в 20:40 противник предпринял попытку нападения на один из боевых постов на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки трое армянских военнослужащих ранены", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны НКР опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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