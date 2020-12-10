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17 штатов США поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск с требованием отсрочки назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

По сообщению Fox News, цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

На данный момент ожидается, что коллегия выборщиков соберется на следующей неделе и в ходе голосования изберет президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов.

Формально в Соединенных Штатах президента избирает коллегия выборщиков, в которую входят представители всех штатов. Разные штаты представлены в коллегии разным количеством выборщиков - от трех до 55. В большинстве штатов голоса всех выборщиков отдаются кандидату, победившему в данном штате. Выборщики голосуют в соответствии с волей избирателей своего штата, хотя закона с таким требованием нет.

Хроника 09 января 2018 года – 10 декабря 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Дональд Трамп Техас

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