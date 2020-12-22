Прага осудила признание чешской НПО нежелательной в России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - МИД Чехии осудил решение Генпрокуратуры признать нежелательным для России "Пражский центр гражданского общества".

"Чешская Республика неоднократно заявляла, что законы об иностранных агентах и нежелательных организациях недопустимо ограничивают деятельность НПО и серьезно влияют на свободу выражения мнений", - напомнили в министерстве.

В Праге считают, что свободное гражданское общество, гарантия свободы собраний и других прав человека суть основа работающей демократической системы. В МИД заверили, что чешское государство продолжит поддерживать гражданское общество.

Российская Генпрокуратура 21 декабря признала нежелательным в России "Пражский центр гражданского общества", решив, что его деятельность угрожает конституционному строю и безопасности страны. Центр стал тридцатой иностранной НПО, признанной в России нежелательной.