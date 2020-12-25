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Минюст включил в реестр нежелательных две иностранные организации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр нежелательных для России иностранных неправительственных организаций французскую "Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы" и "Пражский центр гражданского общества". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура России признала нежелательным "Пражский гражданский центр" (Prague Civil Society Centre, Чехия) 22 декабря, а "Ассоциацию школ политических исследований" (Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe) - 23 декабря. В надзорном ведомстве считают, что эти НПО "представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Как сообщается на сайте Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, ее целью является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой".

Первая Школа политических исследований была создана в Москве в 1992 году. С тех пор по той же модели были созданы еще 20 школ. В настоящий момент они составляют единую сеть, охватывающую всю Восточную и Юго-Восточную Европу, Кавказ и некоторые страны Южного Средиземноморья.

На сайте Пражского центра гражданского общества говорится, что миссией организации является "поддержка гражданского общества и независимых медиа". Основные направления работы НПО включают проведение обучающих программ и распределение грантов.

Центр работает в 12 странах Европы и Центральной Азии.

Минюст Генпрокуратура Чехия Франция Совет Европы

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