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Минюст включил в реестр еще семь признанных нежелательными в РФ зарубежных НПО

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Семь признанных нежелательными в РФ зарубежных неправительственных организаций (НПО) включены в соответствующий реестр Минюста, сообщили в пресс-службе министерства.

Это шесть американских организаций и одна британская:

- World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) ("Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун") (США);

- Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China ("Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае") (США);

- Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) ("Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов "Фалуньгун") (США);

- Friends of Falun Gong Inc. ("Друзья Фалуньгун") (США);

- Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) ("Врачи против насильственного извлечения органов") (США);

- Dragon Springs Buddhist Inc. ("Буддистское сообщество "Родники дракона") (США);

- The European Falun Dafa Association ("Европейская ассоциация "Фалунь Дафа") (Великобритания)".

В ведомстве отметили, что организации включены в реестр в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя Генпрокурора РФ от 17 июля 2020 года.

Всего перечень содержит 25 иностранных НПО, нежелательных в России.

В минувший понедельник в Генпрокуратуре РФ сообщили "Интерфаксу", что по результатам изучения поступивших материалов в надзорном ведомстве принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности этих иностранных неправительственных организаций.

Организация "Фалуньгун" была запрещена в Китае в 1999 году. Китайские власти считают, что она является тоталитарной сектой.

Минюст РФ

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