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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
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В Белоруссии оценили в три года сроки разработки вакцины от COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На разработку белорусской вакцины от Covid понадобится около трех лет, считает директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.

"Разработка прототипа - ориентировочно полтора года, доклинические испытания плюс примерно полгода. Дальше клинические исследования. Насколько они затянутся, зависит от очень многих факторов. На разработку ориентировочно года три нужно", - сообщил Гончаров в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

Клинические исследования включают три фазы со здоровыми добровольцами, уточнил он.

"Именно вакцины как иммунобиологическое лекарственное средства у нас не разрабатывались, поэтому это новая для Беларуси задача, однако, на мой взгляд, она стратегически важна, потому что постоянно в мире все чаще вспышки ... новых инфекционных заболеваний. Где гарантия, что следующая пандемия не будет через два-три года?" - предположил учёный.

Гончаров добавил, что разработка белорусской вакцины сейчас на стадии планирования. "Мы определяемся с технологиями, которые будем использовать для данной работы, со штаммами, с целевыми белками. То есть работа ведется достаточно активно", - рассказал он.

Рабочая группа, которую возглавляет Гончаров, создана месяц назад. Разработкой вакцины будет заниматься не только Институт биофизики, но и Институт генетики и цитологии, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава. Клинические исследования планируется проводить в Гомеле и, возможно, в Минске - на базе двух медицинских университетов.

О том, что Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса, президент Александр Лукашенко заявил 14 декабря во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы имени Н.Е.Савченко. На её создание, по оценкам президента, уйдёт около Br5 млн (около $2 млн, официальный курс белорусского рубля на 23 декабря Br2,5658 за $1 - ИФ).

Кроме того, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у России на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Вакцинация белорусов с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе.

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