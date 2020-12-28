Посол РФ анонсировал поставки "Спутника V" в Белоруссию в начале 2021 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Белоруссию в начале 2021 года, сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Вскоре, в начале года, первые партии вакцины поступят в республику для вакцинации", - заявил посол.

Мезенцев напомнил, что российская вакцина "Спутник V" первой пришла на территорию Белоруссии.

"И мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения того экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно", - подчеркнул он.

Между тем замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко выразил надежду на снижение заболеваемости коронавирусом в стране после новогодних праздников.

"Думаю, мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости. А в зависимости от того, как пройдут праздничные выходные дни - Новый год, Рождество - можно будет говорить уже о постепенном снижении заболеваемости населения по всей республике", - отметил он в эфире телеканала ОНТ.

При этом Тарасенко признал, что во вторую волну в стране фиксируют больше случаев заражения, чем во время первой волны, но принимаемые в стране меры, а также перспектива вакцинации населения от COVID-19, которую планируют начать в первом квартале 2021 года, позволяют надеяться на позитивное развитие событий.

Также главный санитарный врач Беларуси выразил мнение, что мутации коронавируса, о которых сейчас много говорят во всем мире, не должны серьезно повлиять на тяжесть течения заболевания.

В то же время, Тарасенко напомнил о необходимости соблюдения санитарных норм и правил: соблюдать дистанцию, избегать общественных мест, носить маски.