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Ирландские врачи выявили британский штамм COVID-19

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании, судя по всему, начал распространяться в Ирландии, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на директора Ирландской вирусной лаборатории Киллиана де Гаскуна.

Де Гаскун предположил, что новый вариант вируса уже циркулирует в Ирландии. Заболеваемость коронавирусом выросла в Ирландии за последнее время. Эксперт считает, что это не единственная причина роста.

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В Ирландии за время пандемии выявили более 82 тысяч заражений COVID-19, свыше двух тысяч инфицированных скончались. При этом более 23 тысяч ирландцев переболели коронавирусом.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие – четвертого уровня – ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

COVID-19 Ирландия коронавирус Великобритания

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