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Ирландия ослабила антикоронавирусные ограничения

Ирландия ослабила антикоронавирусные ограничения
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ирландии объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных в октябре в связи с COVID-19.

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По информации западных СМИ, во вторник в стране откроются магазины, парикмахерские и фитнес-клубы, а также музеи, библиотеки и другие культурно-развлекательные учреждения. С пятницы заработают рестораны и бары.

Однако правительство все еще призывает население носить маски и соблюдать меры предосторожности.

"Наша задача состоит в том, чтобы рост заболевших сохранялся на стабильно низком уровне", - сказал в эфире телеканала RTE глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Ирландии за время пандемии выявили более 72,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2 тыс. человек скончались.

Ирландия коронавирус

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