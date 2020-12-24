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Премьер-министр Молдавии отказался работать после отставки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Ион Кику, который днем ранее подал в отставку, отказывается исполнять обязанности премьера до назначения нового правительства. Он написал об этом в фейсбуке после встречи с президентом Майей Санду.

Законодательство предусматривает, что после отставки правительства все чиновники продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Однако они имеют право и отказаться от этого и настоять на немедленной отставке. Тогда обязанности министров будут исполнять их заместители или другие подчиненные.

Однако на этот раз перед отставкой правительство отправило в отставку десять государственных секретарей (заместителей министра), в том числе всех госсекретарей министерства здравоохранения.

"До 31 декабря 2020 года я буду исполняющим обязанности премьер-министра. Также до 31 декабря 2020 года временно исполнять свои обязанности будут министр здравоохранения, труда и социальной защиты, министр финансов и министр экономики и инфраструктуры. После этого мы уходим. Остальные коллеги продолжат свою работу. В конце я пожелал успехов госпоже президенту Майе Санду, заверив ее в своей готовности оказать поддержку в случае необходимости", - заявил в четверг Кику.

Он объявил об отставке правительства, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Этого намерена добиваться и Санду, которая заявила, что не будет пытаться формировать новый кабинет министров без поддержки парламента.

В парламенте Партия социалистов и партия "Шор" сформировали парламентское большинство, чтобы заблокировать деятельность нового президента.

Санду вступила в должность президента 24 декабря.

Молдавия Шор Ион Кику Майя Санду

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