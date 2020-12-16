Оппозиция в парламенте Молдавии потребовала отставки правительства

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты от трех оппозиционных фракций в парламенте Молдавии инициируют рассмотрение вопроса о вотуме недоверия правительству страны.

Инициативу подписали 34 депутата от фракций партий "Действие и солидарность" (PAS), "Платформа DA" и Демократической партии.

Лидер фракции PAS Игорь Гросу (исполняет обязанности председателя партии до съезда после того, как лидер партии Майя Санду сложила свои полномочия в связи с избранием на пост президента Молдавии) заявил с трибуны парламента, что "оппозиция инициирует отставку правительства из-за катастрофической ситуации, которая сложилась в области здравоохранения, в экономике и социальной сфере".

"Правительство упустило из-под контроля пандемию коронавируса. В результате в Молдавии почти 130 тысяч заразившихся, тысячи скончавшихся людей. Правительство проводило преступную политику, отказавшись от массового тестирования и разумных ограничений. Именно поэтому у нас, по официальным данным, переболело 5% населения, а на самом деле - в разы больше. Сейчас мы дошли до того, что мест в больницах нет, а врачи на грани полного истощения", - сказал Гросу.

Он утверждает, что ситуация в экономике тоже катастрофична: более 60 тыс. человек потеряли работу, доходы компаний упали в два раза, сотни фирм и предприятий закрылись.

"Каждый день пребывания в должности премьер-министра Иона Кику и членов его правительства ставит под угрозу безопасность и жизнь граждан страны. Мы требуем отставки кабинета министров. Это правительство должно уйти, чтобы открыть путь для досрочных выборов и формирования нового правительство, которое будет пользоваться доверием граждан", - заявил Гросу.

Проект Резолюции о вотуме недоверия правительству подписали 34 депутата. Согласно законодательству, для внесения проекта Резолюции о вотуме недоверия правительству, необходимы подписи более одной трети депутатов парламента - 34 из 101 депутата.

Резолюция рассматривается на заседании парламента по решению постоянного бюро парламента. Для отставки правительства необходимо большинство голосов - 51 из 101 депутата. Сейчас у оппозиции нет большинства, так как Партия социалистов действующего президента Игоря Додона сформировала негласную коалицию с партией "Шор", в результате чего у них есть большинство в 54 голоса.