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И.о. премьера Молдавии стал глава МИД Чокой

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой назначен и.о. премьер-министра страны.

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Соответствующий указ подписала в четверг президент Майя Санду в связи с отставкой премьер-министра Иона Кику и его отказом исполнять обязанности до утверждения нового правительства.

Указ вступает в силу с момента подписания.

На прошлой неделе Кику заявил об отставке правительства. Он заявил, что тем самым "создает условия для того, чтобы новый президент Майя Санду могла распустить парламент и назначить дату досрочных выборов".

Согласно законодательству, президент должен назначить и.о. премьера одного из действующих министров, а и.о. министров - кого-то из госсекретарей министерств. Перед отставкой, правительство освободило от должностей многих госсекретарей, так, что в некоторых министерствах даже некому исполнять обязанности министра.

Молдавия

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