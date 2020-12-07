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Суд в Молдавии приостановил ограничение полномочий избранного президента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии (КСМ) приостановил действие закона о Службе информации и безопасности, который ограничивает полномочия избранного президента Майи Санду, сообщила в понедельник пресс-служба КСМ.

Согласно сообщению, КСМ принял к рассмотрению запрос по этому поводу, внесенный в пятницу депутатом от Партии "Действие и солидарность" (PAS) (ее возглавляет избранный президент Майя Санду) Сергеем Литвиненко.

"Конституционный суд приостанавливает действие закона о внесении поправок в закон о Службе информации и безопасности до рассмотрения запроса в КСМ и принятия окончательного решения", - отмечается в сообщении.

Парламент Молдавии 3 декабря ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента в подчинение парламенту. Решение было принято по инициативе депутатов от Партии социалистов (возглавляет действующий президент Игорь Додон) сразу двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор" - 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании, пытаясь сорвать заседание.

Принятый закон предполагает, что Служба информации и безопасности переводится под парламентский контроль, а парламент получает право назначить директора Службы и двух его заместителей. Законопроект вызвал серьезную критику со стороны правых партий и избранного президента Майи Санду, которая назвала эту инициативу "попыткой узурпации власти".

В 2016 году, кода вступал в должность президента Игорь Додон, с подачи тогдашнего олигарха Владимира Плахотнюка, парламент также перевел СИБ в свое подчинение, что вызвало тогда критику со стороны социалистов. Летом 2019 года голосами коалиции социалистов и правых (блока Майи Санду) СИБ был возвращен под контроль президента, но теперь вновь стал подотчетен законодательному органу.

Молдавия Майя Санду

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