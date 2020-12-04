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Партия Санду опротестовала в КС Молдавии ограничение ее полномочий

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Партия "Действие и солидарность" (PAS), председателем которой является избранный президент Молдавии Майя Санду, оспорила в Конституционном суде принятые накануне поправки к закону о Службе информации и безопасности (СиБ).

"Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституционности закона, согласно которому СиБ выведена из-под управления президентом Молдавии. Мы также запросили приостановить действие закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда", - сообщил в пятницу на своей странице в Facebook депутат парламента Молдавии Сержиу Литвиненко.

Он опубликовал запрос в КС и аргументацию на 15 страницах. В частности, депутат указал на нарушение статей Конституции, согласно которым президент может принять меры для обеспечения безопасности государства". По его мнению, принятые поправки в закон о СиБ лишают президента этих полномочий.

Новое парламентское большинство в минувший четверг ограничило полномочия президента, переведя СИБ из подчинения президента в ведение парламента. Были приняты еще несколько спорных законопроектов. Парламентская оппозиция заявила о намерении оспорить все эти законы в Конституционном суде. Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан на акцию протеста 6 декабря.

Молдавия Майя Санду

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