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Вторая вакцина от коронавируса одобрена для использования в США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в пятницу выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.

Применение вакцины разрешено для лиц в возрасте 18 лет и старше. FDA посчитало, что предоставленные компанией документы подтверждают эффективность вакцины, а ее известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски.

"Предоставив доступ к двум вакцинам для предотвращения COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая ежедневно приводит к огромному числу госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", - сказал глава регулятора Стивен Хан.

Эффективность вакцины, согласно данным разработчика и докладу FDA, превышает 94%.

Ранее группа экспертов FDA рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины компании Moderna. По данным Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против не голосовал никто.

Вакцина состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. При температуре минус 20 градусов по Цельсию вакцина может храниться до полугода. Ожидается, что с производственных объектов на северо-востоке США вакцина Moderna будет поступать на распределительный центр в городе Ирвинг в Техасе, откуда затем в больницы и аптеки.

Первой вакциной, получившей экстренное разрешение на использование в США, стала разработка компаний Pfizer и BioNTech. Ею в стране уже начали массово вакцинировать людей.

Хроника 09 января – 19 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
США FDA Moderna Коронавирус

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