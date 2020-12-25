Лукашенко пустил в Белоруссию Кондрусевича по просьбе папы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в решении о праве лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича вернуться в страну не было политических мотивов, об этом его попросил в письме папа римский Франциск. Об этом сообщает "БелТА".

"Не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, папа римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что папа римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь", - сказал он.

17 декабря Лукашенко принял спецпредставителя Ватикана, апостольского нунция в Великобритании архиепископа Клаудио Гуджеротти. По его словам, Гуджеротти передал ему письмо от Фрнциско.

"Вы знаете мои отношения с папой Франциском. Я его очень уважаю. Это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства. Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов - вернуть на Рождество Кондрусевича", - сказал президент.

По его словам, у него на тот момент не было готового решения, хоть он и предполагал, что нунций поднимет этот вопрос. Он сказал это Гуджеротти и пообещал принять решение и сообщить об этом до отъезда архиепископа."То есть у меня не было готового решения. Это не игра в политику", - подчеркнул Лукашенко.

После этого он поручил правительству, МИД и другим заинтересованным ведомствам выработать свою позицию по данному вопросу и доложить ему.

Архиепископ Минско-Могилевский, лидер белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич - гражданин Белоруссии. В августе он в интервью говорил, что президентские выборы в стране прошли "нечестно", а также осуждал жестокость силовиков в отношении протестующих. В августе же он выехал в Польшу, но вернуться обратно не смог: его не пустили на границе. Вскоре ему аннулировали белорусский паспорт. На его возвращении в Минск настаивали Ватикан и Госдепартамент США.

Комментируя ситуацию, Лукашенко в сентябре говорил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что президент Александр Лукашенко поручил найти решение ситуации Кондрусевичем, которого 31 августа не впустили в Белоруссию после поездки в Польшу и которому вскоре аннулировали белорусский паспорт. Митрополит - гражданин Белоруссии.

Также 22 декабря посольство Ватикана получило информацию об отсутствии препятствий для возвращения митрополита.

24 декабря РКЦ в Белоруссии объявило, что Кондрусевич вернулся в страну.