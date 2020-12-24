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Тадеуш Кондрусевич вернулся в Белоруссию к Рождеству

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Архиепископ Минско-Могилевский, лидер белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич вернулся в Белоруссию, сообщили "Интерфаксу" в Римско-католической церкви республики.

"Архиепископ Кондрусевич на Божье Рождество будет молиться с верующими в Минске: 24 и 25 декабря он возглавит священнодействие торжественных святых месс в двух минских костелах", - объявил сайт РКЦ в Белоруссии.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что президент Александр Лукашенко поручил найти решение ситуации Кондрусевичем, которого 31 августа не впустили в Белоруссию после поездки в Польшу и которому вскоре аннулировали белорусский паспорт. Митрополит - гражданин Белоруссии.

Также 22 декабря посольство Ватикана получило информацию об отсутствии препятствий для возвращения митрополита.

17 декабря Лукашенко принял спецпредставителя Ватикана, апостольского нунция в Великобритании архиепископа Клаудио Гуджеротти. До того на возвращении Кондрусевича в Белоруссию настаивали Ватикан и Госдепартамент США.

В сентябре, комментируя санкции против Кондрусевича, Лукашенко говорил, что тот "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

На официальном сайте РКЦ в Белоруссии были опубликованы выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно". Он также осуждал насилие в отношении протестующих.

Протесты в Минске

22
Тадеуш Кондрусевич Белоруссия Ватикан РКЦ Рождество Александр Лукашенко МИД

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