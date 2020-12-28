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Главу КС Украины заподозрили в подкупе свидетеля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении суда в заблуждение из-за заведомо ложных показаний свидетеля, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Офисе генпрокурора.

"Со времени отправления (уведомления о подозрении - ИФ) глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК", - сказали агентству. Там отметили, что уведомление о подозрении было направлено по почте, так как Тупицкий не явился в понедельник на процессуальные действия.

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"Он (Тупицкий - ИФ) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что направили президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на два месяца.

Украина Александр Тупицкий

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