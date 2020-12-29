Задержанного на Урале экс-схимонаха Сергия отправили в СК

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Отлученный от церкви бывший духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) задержан и находится в Следственном комитете, сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Герасимова, представляющая его интересы.

"Я в Следственном комитете со своим клиентом. Он задержан и мне как адвокату его не дают возможности с ним пообщаться, создают всяческие препятствия", - сказала Герасимова, отвечая на вопрос о задержании экс-схимонаха Сергия.

Получить комментарий в пресс-службе регионального СУ СКР агентству не удалось.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что бывший схиигумен задержан для допроса.

Как сообщалось, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил в октябре решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Николая Романова).

Схимонах Сергий, ранее изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября. Тогда он не явился на заседание в епархию, а вместо этого опубликовал очередное видеообращение в интернете.

Ранее патриарх утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который отметил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.

7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал его за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. Адвокат Сергия подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила назначенное по делу наказание в силе.

20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным в совершении правонарушения по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В основу дела легли высказывания Романова во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них усмотрели признаки возбуждения вражды, ненависти, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19.