Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Зеленского обвинили в превышении полномочий из-за ситуации с главой КС Украины

Зеленского обвинили в превышении полномочий из-за ситуации с главой КС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Конституционном суде Украины заявляют, что глава КС Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Основным законом и законом "О Конституционном суде Украины".

Как сообщает пресс-служба КС в комментарии относительно указа президента об отстранении Тупицкого, Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст. 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции.

В заявлении отмечается, что "с конституционно-правовой точки зрения" указ Зеленского от 29 декабря 2020 года №607/2020 "является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности" КС, "посягает на конституционно-правовой статус" судьи КС.

В суде заявляют, что этот указ фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи КС, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, накануне Зеленский подписал указ об отстранении главы КС Тупицкого от должности сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что, отстраняя Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Ранее глава КС не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах, однако не предоставил документы об уважительности причин его отсутствия.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

КС Украины Украина Владимир Зеленский Александр Тупицкий

Новости по теме

Новости

Партия из 2,4 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

Взрыв произошел в аэропорту Адена после прилета министров Йемена

В ДНР опровергли данные об удержании в Донбассе 250 граждан Украины

Москва расширила санкционный список британцев

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Турция и США создали совместную рабочую группу по российским С-400

Турция со среды будет требовать справки о тесте на COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

Команда Трампа не оставила попыток оспорить результаты выборов

Команда Трампа не оставила попыток оспорить результаты выборов

Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн венесуэльцев за три месяца

Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн венесуэльцев за три месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');