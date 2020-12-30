Зеленского обвинили в превышении полномочий из-за ситуации с главой КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Конституционном суде Украины заявляют, что глава КС Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Основным законом и законом "О Конституционном суде Украины".

Как сообщает пресс-служба КС в комментарии относительно указа президента об отстранении Тупицкого, Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст. 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции.

В заявлении отмечается, что "с конституционно-правовой точки зрения" указ Зеленского от 29 декабря 2020 года №607/2020 "является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности" КС, "посягает на конституционно-правовой статус" судьи КС.

В суде заявляют, что этот указ фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи КС, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, накануне Зеленский подписал указ об отстранении главы КС Тупицкого от должности сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что, отстраняя Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Ранее глава КС не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах, однако не предоставил документы об уважительности причин его отсутствия.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.