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Экс-главу КС Украины будут судить за преступления против правосудия

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который обвиняется в преступлениях против правосудия, сообщает во вторник пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"В Подольский суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как стало известно "Интерфаксу", речь в сообщении прокуратуры идет об экс-главе КС Александре Тупицком.

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на два месяца отстранил главу Конституционного суда страны Тупицкого от должности. Незадолго до этого Тупицкого заподозрили в подкупе свидетеля и во введении суда в заблуждение с помощью заведомо ложных показаний свидетеля.

Украина Александр Тупицкий

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