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Бельгия продлевает режим жестких ограничений по коронавирусу до 1 марта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ограничения, введенные в Бельгии 2 ноября в связи со второй волной коронавирусной инфекции, как предполагалось, до 15 января, продлеваются до 1 марта, сообщили вечером во вторник бельгийские СМИ со ссылкой на правительственный вестник Moniteur belge.

В начале ноября, не прибегая к полному локдауну, бельгийские власти значительно ужесточили меры по противодействию COVID-19.

В частности, были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, ограничено количество приглашаемых гостей, закрыты бары и рестораны; приостановлены услуги, предполагающие непосредственный человеческий контакт, кроме медицинских; введены определенные ограничения для траурных церемоний, "настоятельно не рекомендовались" поездки за границу.

Сохранялся ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов высших учебных заведений в удаленном режиме и другие.

Заседавший 8 января бельгийский комитет по согласованию, в который входит руководство федеральных и региональных властей, не предусмотрел ощутимых послаблений в режиме ограничений по COVID-19 и договорился об ускорении темпов вакцинации против коронавируса.

При этом было объявлено об усилении контроля за предписанным соблюдением тестов и карантина после поездок за рубеж и контроля при возвращении путешествовавших по автодорогам.

В качестве единственного смягчения режима среди всех временно запрещенных из-за пандемии видов экономической деятельности было разрешено лишь возобновление работы автошкол.

Продление действующих ограничений до 1 марта не означает, что они не могут быть ослаблены в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил официальный представитель министра внутренних дел.

В Бельгии с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 20 тыс. 122 человека, сообщил во вторник институт общественного здравоохранения Sciensano. За минувшую неделю отмечен среднесуточный рост заражений COVID-19 в 27% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в стране зафиксировано 665 тыс. 223 случая заражения коронавирусом.

Бельгия коронавирус COVID-19

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