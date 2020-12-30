Аргентина вслед за Великобританией одобрила вакцину AstraZeneca

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) разрешило применение вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета от коронавируса COVID-19, сообщает La Nacion со ссылкой на заявление регулятора.

В заявлении отмечается, что вакцина одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях. Аргентина стала второй после Великобритании страной в мире, разрешившей применение "оксфордской" вакцины.

В Аргентине во вторник стартовала кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19 с применением российского препарата "Cпутник V". 23 декабря Аргентина зарегистрировала российскую вакцину.

Позднее в РФПИ сообщили, что в Аргентину доставили 300 тыс. доз вакцины "Спутник V". В сообщении отмечалось, что эта поставка является частью от общего запланированного объема в 10 миллионов доз.

Помимо "Спутника V" Аргентина также одобрила вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.