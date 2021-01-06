Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44Заразились
на 06.01В России 3 308 601+24 217В мире 86 405 927+733 893

На дворовых акциях в Минске накануне задержали 25 человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Минске 5 января было задержано 25 участников акций протеста, сообщает в среду МВД Белоруссии.

"Стоит напомнить, что проведение подобных дворовых перформансов нарушает спокойствие других граждан и расценивается как организация несанкционированного мероприятия с использованием незарегистрированной символики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МВД отметили, что "вчера некоторые телеграм-каналы и интернет-ресурсы растиражировали провокационные видеонарезки о якобы беспричинных задержаниях во дворах столичных микрорайонов Уручье и Новая Боровая, угрозах боевым оружием "мирным прохожим".

В миреВ Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"Читать подробнее

Как подчеркнули в милиции, создатели "шокирующих новостей" ожидаемо умолчали подробности событий и то, что им предшествовало. В ведомстве сообщили, что в Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и "устроила во дворе шумное шествие".

В МВД уточнили, что "гуляющие" под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами, не забывая при этом проводить демонстративные фотосессии для последующего распространения в интернете".

Как сообщили в ведомстве, сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка.

Кроме того, подчеркнули в МВД, особо обратило на себя внимание видео в сети из микрорайона Новая Боровая, на котором девушка пытается вырваться от задержавшего ее сотрудника.

"К сожалению, кадров, демонстрирующих, что же этому предшествовало, для просмотра не предложено: компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: "Милиция", догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную", - рассказали в ведомстве.

Как добавили в МВД, "в ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, оттолкнул ногой приближающегося к нему мужчину, чтобы увеличить дистанцию, и до прибытия патрульной группы контролировал ситуацию".

Подчеркивается, что милиция не впервые реагирует на сборы во дворах, в том числе под предлогом "чаепития", и многократно предупреждала граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях.

Однако, резюмировали в МВД, некоторые жители игнорируют предупреждения и по-прежнему продолжают в них участвовать.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Последнее время акции сменили формат и проходят в районах Минска.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"

В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"

Лукашенко назвал Путина своим другом

Трамп запретил использование в США восьми китайских приложений

Трамп запретил использование в США восьми китайских приложений

Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

Протесты в Гонконге

Несколько десятков активистов оппозиции арестованы в Гонконге

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 миллионам

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 миллионам

Что случилось этой ночью: среда, 6 января

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');