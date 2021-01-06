На дворовых акциях в Минске накануне задержали 25 человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Минске 5 января было задержано 25 участников акций протеста, сообщает в среду МВД Белоруссии.

"Стоит напомнить, что проведение подобных дворовых перформансов нарушает спокойствие других граждан и расценивается как организация несанкционированного мероприятия с использованием незарегистрированной символики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МВД отметили, что "вчера некоторые телеграм-каналы и интернет-ресурсы растиражировали провокационные видеонарезки о якобы беспричинных задержаниях во дворах столичных микрорайонов Уручье и Новая Боровая, угрозах боевым оружием "мирным прохожим".

Как подчеркнули в милиции, создатели "шокирующих новостей" ожидаемо умолчали подробности событий и то, что им предшествовало. В ведомстве сообщили, что в Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и "устроила во дворе шумное шествие".

В МВД уточнили, что "гуляющие" под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами, не забывая при этом проводить демонстративные фотосессии для последующего распространения в интернете".

Как сообщили в ведомстве, сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка.

Кроме того, подчеркнули в МВД, особо обратило на себя внимание видео в сети из микрорайона Новая Боровая, на котором девушка пытается вырваться от задержавшего ее сотрудника.

"К сожалению, кадров, демонстрирующих, что же этому предшествовало, для просмотра не предложено: компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: "Милиция", догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную", - рассказали в ведомстве.

Как добавили в МВД, "в ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, оттолкнул ногой приближающегося к нему мужчину, чтобы увеличить дистанцию, и до прибытия патрульной группы контролировал ситуацию".

Подчеркивается, что милиция не впервые реагирует на сборы во дворах, в том числе под предлогом "чаепития", и многократно предупреждала граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях.

Однако, резюмировали в МВД, некоторые жители игнорируют предупреждения и по-прежнему продолжают в них участвовать.