Трамп просил власти Джорджии "найти" 11 тыс. голосов, необходимых ему для победы

Москва. 4 января. INTERFAX.RU -

Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора призывал власти штата Джорджия помочь ему пересмотреть итоги президентских выборов и "найти" недостающие для его победы голоса, передают американские СМИ.

В распоряжение журналистов попала аудиозапись разговора Трампа с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером и другими официальными лицами.

"Я лишь хочу, чтобы нашли 11 780 голосов... потому что в этом штате мы победили", - сказал Трамп. Он давно утверждает, что в Джорджии и ряде других штатов он проиграл лишь из-за масштабных нарушений на выборах, в частности, из-за вброса бюллетеней.

"Люди в Джорджии, да и во всей стране, недовольны. Так что нет ничего плохого, если вы скажете, знаете ли, что уточнили результаты подсчётов бюллетеней", - добавил президент США.

Также он призвал собеседников провести пересмотр итогов голосования в Джорджии и задействовать в этом процессе "людей, которые хотят найти ответы на возникшие вопросы, а не людей, которым ответы не нужны".

Американские СМИ считают, что такие реплики показывают, что президент пытается напрямую оказать давление на официальных лиц, чтобы добиться пересмотра итогов выборов.

В Джорджии у власти находятся республиканцы. Трамп неоднократно критиковал власти штата за то, что, по его мнению, они не смогли воспрепятствовать нарушениям на ноябрьских выборах президента.

Через несколько дней в Джорджии пройдут выборы, по итогам которых определится, сохранят ли республиканцы два места в сенате США от этого штата. От результатов выборов зависит то, будет ли у Республиканской партии большинство в сенате нового созыва.