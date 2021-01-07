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Сенаторы отклонили возражения по итогам голосования в Пенсильвании

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США отклонил возражения по итогам голосования на президентских выборах в штате Пенсильвания, сообщает АР. Возражения выдвинули республиканцы Джош Холи (сенатор от Миссури) и Скотт Пэрри (член Палаты представителей от Пенсильвании).

За отклонение возражения проголосовали 92 сенатора, еще семеро эти возражения поддержали.

В Пенсильвании Джозеф Байден победил, обойдя Дональда Трампа примерно на 80 000 голосов.

Ранее на этом заседании сенаторы отклонили возражения по итогам выборов в Аризоне.

Заседание прерывалось из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые требовали утвердить его победу на выборах. Действующий президент утверждает, что победил он, но победу у него украли.

После двух голосований лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что не ждет возражений по результатам выборов в других штатах. Это означает, что процедура сертификации итогов выборов конгрессменами может уже скоро завершиться.

Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
США Конгресс Сенат Пенсильвания Аризона Капитолий Вашингтон

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