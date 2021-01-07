Сенаторы отклонили возражения по итогам голосования в Пенсильвании

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США отклонил возражения по итогам голосования на президентских выборах в штате Пенсильвания, сообщает АР. Возражения выдвинули республиканцы Джош Холи (сенатор от Миссури) и Скотт Пэрри (член Палаты представителей от Пенсильвании).

За отклонение возражения проголосовали 92 сенатора, еще семеро эти возражения поддержали.

В Пенсильвании Джозеф Байден победил, обойдя Дональда Трампа примерно на 80 000 голосов.

Ранее на этом заседании сенаторы отклонили возражения по итогам выборов в Аризоне.

Заседание прерывалось из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые требовали утвердить его победу на выборах. Действующий президент утверждает, что победил он, но победу у него украли.

После двух голосований лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что не ждет возражений по результатам выборов в других штатах. Это означает, что процедура сертификации итогов выборов конгрессменами может уже скоро завершиться.