В Великобритании зафиксировали рекордный прирост зараженных COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Великобритании сообщили о более 60 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-19 за сутки, что является рекордным числом для страны.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 62 322 заболевших, 1 041 пациент скончался от последствий заражения.

По данным правительственного сайта, суточное количество инфицированных увеличилось на 42,6% по сравнению с показателями прошлой недели.

Всего в Великобритании за время пандемии диагностировали свыше 2,8 млн случаев заражения COVID-19, более 77 тыс. инфицированных скончались.