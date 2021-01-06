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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:11Заразились
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В Великобритании зафиксировали рекордный прирост зараженных COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Великобритании сообщили о более 60 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-19 за сутки, что является рекордным числом для страны.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 62 322 заболевших, 1 041 пациент скончался от последствий заражения.

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По данным правительственного сайта, суточное количество инфицированных увеличилось на 42,6% по сравнению с показателями прошлой недели.

Всего в Великобритании за время пандемии диагностировали свыше 2,8 млн случаев заражения COVID-19, более 77 тыс. инфицированных скончались.

Пандемия 2020

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Великобритания Коронавирус

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