Патриарх Кирилл назвал глупцами тех, кто не верит в опасность COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике людей, которые не верят в опасность пандемии коронавируса и не считают нужным соблюдать предписания санитарных властей.

"Знаю, есть люди, которые ни во что не верят - ни в болезнь, ни в опасности, которые пренебрегают медицинскими предписаниями. Но мы, верующие, знаем, что в мире есть не только эти глупые люди - а их можно так назвать, но есть еще и множество тех, кто и в Бога не верит", - сказал он в среду, в рождественский сочельник, после литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, феномен неверия существует, и он всегда опасен. "Очень опасно, когда люди не верят в Бога. Смертельно опасно, так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от нее", - считает предстоятель Русской церкви.

Он призвал носить маски, стараться сохранять дистанцию друг от друга, "не делать многое из того, к чему мы привыкли, потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания".

Ранее патриарх Кирилл призвал помолиться о больных COVID-19 и о врачах.

В среду оперативного штаба сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 24 217 случаев.