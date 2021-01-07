Палата представителей США отклонила возражения против итогов выборов в Пенсильвании

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США отклонила возражения против итогов голосования Коллегии выборщиков в штате Пенсильвания. Как сообщает CNN, возражения поддержали 138 депутатов, против них проголосовали 282. Выборщики Пенсильвании ранее признали победу Джозефа Байдена.

Ранее в этот день поддержать возражения по Пенсильвании отказался Сенат Конгресса.

Палаты Конгресса рассматривали возражения против результатов выборов президента, и теперь сертифицируют эти итоги.

Возобновилось объединенное заседание Сената и Палаты представителей, сообщает CNN. Конгрессменам осталось сертифицировать результаты выборов по 12 штатам.

Заседания палат прервал штурм Капитолия, в который прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Он результаты выборов не признает и заявляет, что победу у него украли.

В результате беспорядков погибли четыре человека, в том числе сторонница Трампа, которую застрелили полицейские. Протестующие несколько часов оставались в помещениях Капитолия. К их разгону привлекали Нацгвардию. Всего в столице были задержаны 52 человека, в том числе 26 - на территории или в здании парламента. В штаб-квартирах обеих партий полицейские обнаружили самодельные бомбы. Среди задержанных оказались вооруженные люди.

В Вашингтоне введен комендантский час. Трампа заблокировали в соцсетях.