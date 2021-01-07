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Джонсон посчитал Трампа ответственным за беспорядки в Вашингтоне

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осуждает президента США Дональда Трампа за подстрекательство общественности к мятежу в Капитолии США, сообщает издание The Independent.

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"Всю мою жизнь Америка отстаивала какие-то очень важные вещи - идею свободы, идею демократии", - цитирует издание Джонсона.

"И что касается того, что он (Трамп - ИФ) призывал людей штурмовать Капитолий, что президент постоянно ставил под сомнение результаты свободных и честных выборов, то я думаю, это было абсолютно неправильным", - добавил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что он "безоговорочно осуждает" действия, которые побудили толпу бунтовщиков ворваться в Капитолий в среду вечером с целью помешать заседанию конгресса США.

В среду группа демонстрантов, поддерживающих Трампа, прорвалась в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс в это время занимался сертификацией результатов голосования коллегии выборщиков, отдавшей победу на президентских выборах Джо Байдену. В результате беспорядков погибли четыре человека, есть пострадавшие среди демонстрантов и полицейских.

Позднее Конгресс вернулся к работе и утвердил победу Байдена.

Штурм Капитолия

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США Великобритания Дональд Трамп Борис Джонсон Джо Байден

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