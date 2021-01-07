Суд в Багдаде выдал ордер на арест Трампа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу об убийстве заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб год назад вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани, начальником спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Оба этих военачальника погибли 3 января 2020 года в аэропорту Багдада в результате удара с американского беспилотника. Приказ нанести удар дал президент Дональд Трамп, который затем отмечал, что выбил "двоих по цене одного". В ООН эту спецоперцию назвали незаконной.

В Иране ордер на арест Трампа был выдан в июне 2020 года. Интерпол до сих пор не выполнил просьбу Тегерана объявить американского президента в розыск. Суд в Багдаде решил, что Трампа следует привлечь к уголовной ответственности за предумышленное убийство, сообщает France 24. В суде было отмечено, что предварительное расследование гибели лидера ополченцев завершилось, но следователи продолжают работу и ищут других виновных.

3 января в Багдаде в память об убитых прошла массовая манифестация.