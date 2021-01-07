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Лидер демократов в Сенате призвал отстранить Трампа от власти

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал инициировать процедуру импичмента президенту Дональду Трампу. Он написал об этом в твиттере.

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По мнению, Трамп спровоцировал своих сторонников на штурм Капитолия 6 января.

"Этот президент не должен оставаться в своей должности больше ни дня", - считает Шумер.

Демократ предложил воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США. Поправка 1967 года прописывает порядок передачи власти в стране вице-президенту в случе досрочного прекращения президентских полномочий. Если этот вариант не пройдет, Шумер предложил Конгрессу рассмотреть вопрос об импичменте.

Ранее то же предлагали члены юридического комитета Палаты представителей Конгресса. Республиканцы такие планы не поддерживают.

6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, добиваясь отмены признания официальных результатов президентских выборов. Погибли четыре человека. Конгресс затем утвердил победу на выборах Джозефа Байдена. Трамп заявил, что обеспечит мирную передачу власти 20 января, хоть он и не признает свое поражение. СМИ начали сообщать об отставках чиновников администрации США.

Штурм Капитолия

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Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Конгресс Вашингтон Дональд Трамп Чак Шумер

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