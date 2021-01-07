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Горбачев увидел угрозу судьбе США как государства

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Беспорядки в Вашингтоне минувшей поставили под восрос дальнейшую судьбу США как государства, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он сказал это "Интерфаксу".

Он считает, что "штурм Капитолия явно разработан заранее, и ясно, кем".

"Но беспорядки - не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто, - заявил политик. - Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано".

Горбачев также выразил уверенность, что в мире произойдет поворот к разрядке и гонка вооружений постепенно будет прекращена, поскольку люди нового поколения поймут ее смертоносность.

"Когда я подписывал в свое время Договор о разоружении, это время было отнюдь не простое: были противники, сильные, но мы добились, потому что хотели мира. Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях", - отметил Горбачев.

Экс-президент рассказал, что написал книгу, которую озаглавил "Я остаюсь оптимистом".

Ранее советский лидер не раз комментировал гонку вооружений, угрозу холодной войны и прекращение действия Договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в подписании которого он участвовал.

6 января сторонники президента Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, прервав процедуру сертификации результатов президентских выборов. Погибли четыре человека. В помещениях Капитолия полиция затем обнаружила самодельные бомбы, а у задержанных протестующих - оружие. В Вашингтоне был введен комендантский час. Трамп заявил, что власть 20 января передаст, но поражение на выборах по-прежнему не признает.

Некоторые мировые лидеры обвинили Трампа в провокации беспорядков и призвали американцев объединиться на стороне принципа верховенства закона. В Москве отметили, что выборная система в Штатах устарела и это и привело к политическому кризису и расколу в обществе.

Штурм Капитолия

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Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
Михаил Горбачев СССР США Дональд Трамп ДРСМД

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