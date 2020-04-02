Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться

Бывший президент СССР призвал к пересмотру мировой повестки под влиянием пандемии коронавируса

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ответил на вопросы специального корреспондента "Интерфакса" Вячеслава Терехова и призвал к пересмотру мировой повестки под влиянием пандемии коронавируса.

- Михаил Сергеевич, как вы восприняли сообщения о пандемии?

- Думаю, я воспринял их, как и большинство людей. Поначалу была надежда, что удастся это взять под контроль, локализовать. Все оказалось совсем иначе. События приняли всеохватывающий характер. Потребовались небывалые меры и решения. И лидеры, и граждане, и международные организации оказались в очень сложном положении. Во всем этом необходимо будет разобраться, но сейчас главное – справиться с ситуацией, одолеть нового коварного врага.

- Как вы оцениваете принимаемые меры?

- На первом месте должен стоять вопрос безопасности, сохранения жизни людей.

Я исхожу из того, что принимаемые меры основаны на данных науки, на требованиях самых квалифицированных экспертов. Сейчас у них практически единое мнение – необходим строжайший карантин. И с этим должны считаться и власти, и граждане. Очень много зависит от самих людей. Нужна высочайшая ответственность и дисциплина. Тогда можно будет надеяться, что удастся избежать худшего.

- А пришло ли время для каких-то выводов на будущее? Вы согласны, что мир уже не будет прежним?

- Это зависит именно от того, какие будут сделаны выводы. Я в связи с этим возвращаюсь к истории нашей борьбы с ядерной опасностью. Мы поняли, что это наш общий враг, общая угроза. И тогда руководители двух стран, СССР и США, заявили, что ядерная война недопустима и в ней не может быть победителя. Последовал Рейкьявик, а за ним первые договоры о ликвидации ядерного оружия. К настоящему моменту уничтожено 85% тех ядерных арсеналов. Надо и дальше идти по этому пути. Но мы видим, что добавились новые вызовы.

Вместе с соратниками по Форуму лауреатов Нобелевской премии мира мы давно уже призываем в корне пересмотреть основы мировой политики.

Вот одно из наших обращений, принятое еще в 2005 году: "Основой безопасности должно быть первоочередное внимание к насущным потребностям людей и уважение к каждой человеческой жизни. Вместо непомерных военных расходов, которые лишь подрывают безопасность, необходимо направлять средства международного сообщества на решение проблем образования и здравоохранения, в частности на борьбу со СПИДом и туберкулезом посредством мер защиты и профилактики". Что тут добавить? Только название новой страшной болезни.

Последние пять лет мы только и слышим, что разговоры о вооружениях, ракетах, ударах… Но неужели не ясно, что войны и гонка вооружений не решают нынешних глобальных проблем? Война – это поражение, провал политики! Нам общая беда напомнила: бессмысленно рассчитывать на то, что можно спрятаться, где-то отсидеться, что можно какие-то угрозы оставить без внимания. Никто больше не может спрятаться!

И я, пока есть силы, буду повторять: необходима демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления. Перераспределить бюджеты – с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека.

Само понятие безопасности надо переосмыслить! Безопасность – это прежде всего обеспечение людей продовольствием, водой, которой уже не хватает, здоровой окружающей средой и, конечно, безусловный приоритет здоровья людей. Ради безопасности человека надо вырабатывать стратегию, готовиться, планировать, создавать резервы. За это должны нести ответственность лидеры государств, руководители на всех уровнях.

Считаю, что надо начинать готовить чрезвычайную сессию генассамблеи ООН и провести ее, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня.

- А можно поинтересоваться, что лично для вас и для Горбачев-Фонда изменилось сейчас?

- Конечно, мы всё соблюдаем, пришлось перейти на удаленную работу. Общаюсь с коллегами по телефону, создали платформу в интернете для обсуждений. Будем привыкать к новым условиям.

Меня попросили написать дополнительную главу для английского издания моей книги "Будущее глобального мира". Конечно, с учетом происходящего. Я согласился, буду этим заниматься.