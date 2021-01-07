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ФБР попросило помочь распознать участников штурма Капитолия

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - ФБР попросило американцев помочь установить личности участников штурма Капитолия в Вашингтоне.

Спецслужба указала адрес, на который ей можно присылать фотографии или видеозаписи событий, которые происходили в Капитолии или вокруг него 6 декабря. Ведомство готово принимать для анализа не только медиафайлы, но любую информацию, которая могла бы помочь следствию. Сообщить интересующие ФБР данные можно в том числе по телефону.

На брифинге после разгона протестующих шеф полиции округа Колумбия Роберт Конти сообщил, что в связи с беспорядками были задержаны 52 человека, в том числе имевшие при себе запрещенное огнестрельное оружие. По его словам, в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Капитолии полицейские нашли самодельные бомбы, а в машине, стоявшей рядом с парламентским комплексом были обнаружены бутыли с зажигательной смесью.

В результате столкновений погибли четыре человека, в том числе женщина - ветеран ВВС США, которую застрелили.

Капитолий штурмовали сотни сторонников президента Дональда Трампа, которые добивались непризнания победы на президентских выборах Джо Байдена. Конгрессмены после штурма все же сертифицировали итог выборов. Трамп повторил, что не признает поражения, но пообещал мирно передать власть 20 января, в день инаугурации.

Комментируя случившееся, экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил уверенность, что беспорядки в Вашингтоне были подготовлены, но цель их организаторов будет понятна позднее.

Штурм Капитолия

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ФБР США Вашингтон Капитолий МВД Дональд Трамп

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