Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 09.01В России 3 379 103+23 309В мире 88 860 500+817 738

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 января

Контроль обращения с наличными, обломки индонезийского самолета, готовность демократов представить статью для импичментов Трампа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными. Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

- Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета. По данным издания, между островами Лаки и Ланканг обнаружены обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси. В ближайшее время обломки будут доставлены на берег.

- Демократы в Конгрессе готовы в понедельник представить статью для импичмента Трампа. Конгрессмен отметил, что уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

- Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности. Пенс считает разумным использовать 25-ую поправку к конституции в случае, если Трамп "станет еще менее предсказуемым", в результате чего вице-президент приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

- В Тюмени задержали владелицу сгоревшего нелегального дома престарелых. По данным СКР, в результате пожара погибло четверо мужчин и три женщины. Произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ст. "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Новости по теме

Новости

Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Помпео объявил об отмене самоограничений США на развитие отношений с Тайванем

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Что произошло за день: суббота, 9 января

Пандемия коронавируса

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с катастрофой

Захваченного пиратами в Гвинейском заливе россиянина освободили

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

В Иране пригрозили выслать инспекторов МАГАТЭ из-за санкций США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');