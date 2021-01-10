Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 января

Контроль обращения с наличными, обломки индонезийского самолета, готовность демократов представить статью для импичментов Трампа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными. Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

- Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета. По данным издания, между островами Лаки и Ланканг обнаружены обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси. В ближайшее время обломки будут доставлены на берег.

- Демократы в Конгрессе готовы в понедельник представить статью для импичмента Трампа. Конгрессмен отметил, что уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

- Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности. Пенс считает разумным использовать 25-ую поправку к конституции в случае, если Трамп "станет еще менее предсказуемым", в результате чего вице-президент приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

- В Тюмени задержали владелицу сгоревшего нелегального дома престарелых. По данным СКР, в результате пожара погибло четверо мужчин и три женщины. Произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ст. "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".