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Демократы в Конгрессе готовы в понедельник представить статью для импичмента Трампа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявляет о готовности уже в понедельник представить статью для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Мы внесём на рассмотрение статью для импичмента в понедельник - во время заседания Палаты представителей", - написал в своём твиттере один из авторов этого документа конгрессмен Тед Лью.

Он отметил, что уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.

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