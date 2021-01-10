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Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс не исключил возможность применения поправки для отстранения президента США Дональда Трампа как недееспособного, сообщает CNN.

Пенс считает разумным использовать 25-ую поправку к конституции в случае, если Трамп "станет еще менее предсказуемым", в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

По мнению его помощников, применение поправки наравне с процедурой импичмента может вызвать дополнительные риски для безопасности страны.

Согласно 25-й поправке, вице-президент может занять пост президента при досрочном прекращеним полномочий президента из-за недееспособности последнего.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента

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