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Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили обломки индонезийского самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение возле острова Лаки в Яванском море, сообщает местное издание Kompas.

По данным издания, между островами Лаки и Ланканг обнаружены обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси. В ближайшее время обломки будут доставлены на берег.

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу и упал в Яванское море. Министр транспорта Индонезии сообщил, что всего на борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека - 50 пассажиров, включая десять детей, и 12 членов экипажа.

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