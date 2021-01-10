Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - 10 января вступают в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.

Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

Контролю также будут подлежать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. рублей.