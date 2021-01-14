Глава института Коха спрогнозировал взятие COVID-19 под контроль к концу 2021 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Германии пандемию COVID-19 удастся взять под контроль к концу 2021 года за счет вакцинации, заявил на пресс-конференции глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

По его оценке, страна к этому моменту получит достаточно доз вакцины, чтобы привить все население.

Вилер призвал всех, кому предлагают вакцинацию, привиться, чтобы снизить нагрузку на больницы. Он также призвал людей соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования и напомнил, что респираторы FFP2 могут защитить человека от 94% частиц, только если их правильно носить.

В Германии выявлено 16 случаев заражения британским штаммом коронавируса и еще четыре - южноафриканским, сообщил также Вилер. Он отметил, что мутации вируса на этом не закончатся, в связи с чем призвал сограждан отказаться от путешествий.

В десяти из 16 земель Германии больницы близки к переполнению, поскольку там 85% коек в отделениях интенсивной терапии заняты коронавирусными больными, добавил глава института Коха.

На прошлой неделе в Германии ужесточили карантинные ограничения по меньшей мере до конца месяца. 13 января правительство решило ужесточить контроль за въезжающими в страну. Вилер отметил, что ограничения соблюдаются недостаточно четко, и потребовал, чтобы больше людей работали из дома.

С начала пандемии в Германии выявили 1,98 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 44 000 заболевших.