Меркель высказалась за продление режима изоляции еще на 2-2,5 месяца

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Режим изоляции, действующий в Германии в связи с тяжелой обстановкой из-за пандемии, может быть продлен еще на 8-10 недель, считает канцлер Германии Ангела Меркель, сообщают европейские СМИ во вторник.

"Нам нужно еще от восьми до десяти недель соблюдения жестких мер", - заявила она, по словам членов рабочей группы Христианско-демократического союза Германии, в ходе встречи с ними.

По мнению Меркель, если страна не остановит распространение инфекции, то число случаев заражения к Пасхе может вырасти в десять раз.

В частности, немецкие службы здравоохранения обеспокоены распространением "британского" штамма коронавируса.

Нынешний режим изоляции, при котором закрыты все школы и магазины, торгующие не жизненно важными товарами, действует до 31 января. Программа вакцинации в Германии началась 27 декабря, как и в других европейских странах, сейчас в стране прививку от коронавируса сделали 630 тыс. человек.

В Германии за время пандемии коронавирус выявили у 1,9 млн человек, порядка 42 тыс. человек скончались.