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В Германии боятся, что первая партия вакцины Moderna могла испортиться

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Германии не спешат использовать первую партию вакцины против коронавируса COVID-19 от компании Moderna из-за опасений, что она могла испортиться во время транспортировки, сообщает в среду Associated Press.

Первые 2,4 тыс. доз вакцины доставили в Берлин, как и планировалось, во вторник. Однако по итогам первоначальной оценки качества у экспертов "есть сомнения относительно того, правильно ли транспортировалась и охлаждалась вакцина". Власти запросили у перевозчика и производителя разъяснения.

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В федеральную землю Бранденбург, как и в Берлин, доставили партию из 2,4 тыс. доз, и у местных экспертов также есть сомнения относительно пригодности препарата.

Всего в первой партии было около 65 тыс. доз, они прибыли в Германию в понедельник и хранились на военном объекте в Квакенбрюке на западе страны. Оттуда ящики на грузовиках доставлялись в 16 федеральных земель Германии.

По словам официальных лиц, запланированные вакцинации пока будут проводиться только вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Германия коронавирус Moderna

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