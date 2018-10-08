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Почти 2 тысячи человек стали жертвами землетрясения и цунами в Индонезии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло почти 2 тысяч человек, сообщает в понедельник информагентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По последним данным, жертвами стихии стали 1944 человека. До этого сообщалось о 1763 погибших.

Поисково-спасательные работы в городе Палу, наиболее пострадавшем от землетрясения, продолжаются; предполагается, что об их окончании объявят на этой неделе.

Итоговое число жертв, как ожидается, будет еще больше.

В конце сентября на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовало мощное цунами. После этого начал извергаться вулкан Сопутан, который находится на северо-восточной оконечности острова.

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Теги: Индонезия

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