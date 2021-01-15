В Белоруссии вынесен первый с начала года смертный приговор

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии вынесен первый в 2021 году смертный приговор, сообщил правозащитный центр "Весна".

Минский областной суд в Слуцке вынес обвинительный приговор трем мужчинам по делу об убийстве двух пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины. Подсудимый Виталий Скрундик приговорен к смертной казни, его подельники - к 22 и 18 годам в колонии строгого режима. По данным следствия, подсудимые сначала душили стариков, а потом сжигали заживо.

В марте 2020 года суд вынес им точно такой же приговор. Коллегия Верховного суда 30 июня удовлетворила апелляционную жалобу Скрундика, отменила ему смертный приговор и направила дело на новое рассмотрение.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных расстреливают.