Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 087 609+734 058

В Белоруссии вынесен первый с начала года смертный приговор

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии вынесен первый в 2021 году смертный приговор, сообщил правозащитный центр "Весна".

Минский областной суд в Слуцке вынес обвинительный приговор трем мужчинам по делу об убийстве двух пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины. Подсудимый Виталий Скрундик приговорен к смертной казни, его подельники - к 22 и 18 годам в колонии строгого режима. По данным следствия, подсудимые сначала душили стариков, а потом сжигали заживо.

В марте 2020 года суд вынес им точно такой же приговор. Коллегия Верховного суда 30 июня удовлетворила апелляционную жалобу Скрундика, отменила ему смертный приговор и направила дело на новое рассмотрение.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных расстреливают.

Минский областной суд Белоруссия Верховный суд Луцк

Новости по теме

Новости

Прокладку "Северного потока 2" в водах Дании планируют завершить в мае

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу

В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая

В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая

В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады и повис, надломившись

В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады и повис, надломившись

КНДР на военном параде показала "самое мощное в мире оружие"

КНДР на военном параде показала "самое мощное в мире оружие"
Пандемия коронавируса

Дипломаты опровергли сообщения о применении вакцины Pfizer в Москве

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 93 млн

Fox News узнал об обнародовании сотен документов по "Рашагейту" в пятницу

Что случилось этой ночью: пятница, 15 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');