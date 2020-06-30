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В Белоруссии отменили смертный приговор участнику банды, сжигавшей пенсионеров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии отменил во вторник смертный приговор участнику "слуцкой банды" Виктору Скрундику.

"Коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику", - сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" по итогам заседания.

Как сообщалось, 6 марта Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79 - летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Все это происходило в январе 2019 года.

Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения, а Виктор Скрундик к смертной казни.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией республики применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора, и три приговора были приведены в исполнение. В частности, в декабре прошлого года был казнен житель Бобруйска, признанный виновным в жестоком убийстве двух женщин. В 2020 году также был вынесен смертный приговор – двум братьям, которых признали виновными в убийстве учительницы.

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