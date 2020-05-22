Верховный суд Белоруссии оставил в силе смертный приговор братьям, убившим учительницу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии оставил в силе смертный приговор жителям Черикова - братьям Станиславу и Илье Костевым, сообщает в пятницу правозащитный центр "Весна".

"Решение: приговор Могилевского областного суда оставить без изменений, а жалобу - без удовлетворения. Осужденные в течение 10 суток могут обратиться к президенту с прошением о помиловании", - цитирует "Весна" решение Верховного суда.

Как сообщалось, в апреле прошлого года в частном доме в Черикове во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки. На трупе были многочисленные ножевые ранения. По горячим следам были установлены личности подозреваемых в убийстве: ими оказались два ранее судимых брата, 19 и 21 лет, которые накануне поругались с учительницей.

Могилевский областной суд 10 января 2020 года приговорил братьев Костевых к смертной казни.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных к высшей мере наказания расстреливают.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их погребения не сообщается.

В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора и совершено три казни. Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.