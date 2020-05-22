Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Верховный суд Белоруссии оставил в силе смертный приговор братьям, убившим учительницу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии оставил в силе смертный приговор жителям Черикова - братьям Станиславу и Илье Костевым, сообщает в пятницу правозащитный центр "Весна".

"Решение: приговор Могилевского областного суда оставить без изменений, а жалобу - без удовлетворения. Осужденные в течение 10 суток могут обратиться к президенту с прошением о помиловании", - цитирует "Весна" решение Верховного суда.

Как сообщалось, в апреле прошлого года в частном доме в Черикове во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки. На трупе были многочисленные ножевые ранения. По горячим следам были установлены личности подозреваемых в убийстве: ими оказались два ранее судимых брата, 19 и 21 лет, которые накануне поругались с учительницей.

Могилевский областной суд 10 января 2020 года приговорил братьев Костевых к смертной казни.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных к высшей мере наказания расстреливают.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их погребения не сообщается.

В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора и совершено три казни. Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Белоруссия Станислав Костев Илья Костев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Южной Азии ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Южной Азии ухудшилась ситуация с коронавирусом

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

Зюганову запретили въезд на Украину

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

В Индии за сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса

Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева

Число жертв коронавируса в мире превысило 332 тысячи человек

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Китай увеличит оборонные расходы

Китай увеличит оборонные расходы

Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом

Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');