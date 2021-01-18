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СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов, сообщила заместитель председателя СКР генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать - если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года. (...) Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов", - заявила Леоненко.

По словам замглавы СКР, в связи с этим в ведомстве считают целесообразным скорректировать взаимодействие Федеральной налоговой службы (ФНС) со следователями.

"Отсюда еще одна инициатива. Сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Наше мнение - это слишком долго. Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла. Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество", - подчеркнула Леоненко.

Комментируя тему противодействия насилию в молодежной среде, представитель СКР сообщила, что в России в течение года предотвращается в среднем до 20 подготавливаемых подростками нападений на учебные заведения.

"За год предотвращается до 20 подобных случаев. Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. А ведь намерение было. Учитываем и его, и того, кто уже подыскивал себе обрез", - уточнила зампредседателя Следственного комитета РФ.

По ее мнению, важно понимать, что "механизмы выявления таких подростков имеются, и в большинстве случаев преступления удается предотвратить на стадии подготовки".

СКР

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