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Спасенного после крушения сухогруза в Черном море россиянина направили в госпиталь

Судьба другого россиянина, входившего в экипаж сухогруза, неизвестна, сообщило посольство

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спасенный после крушения в Черном море сухогруза "Арвин" гражданин РФ находится в госпитале, угрозы жизни нет, сообщило посольство России в Турции.

"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек - граждане Украины, 2 - граждане России. В числе шести спасённых - один росгражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", - говорится в опубликованном в социальной сети сообщении посольства.

Турция

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